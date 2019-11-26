مصر | المحكمة توجه تهمة الشهادة الزور لشاهدي إثبات بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة توجه تهمة الشهادة الزور لشاهدي إثبات بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث كفر حكيم "، على شاهدي الإثبات كل من جمعة غالي عبد الرسول وعبد الناصر ماهر عبد العزيز بعد ما أصرا على أقوالهما.

حيث رأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما على أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات النيابة فأجاب الأول " أيوة " فالمحكمة أخبرته بأنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور فما قولك ؟.

فأجاب الشاهد: "الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته"، واجاب الشاهد الثاني أن أقواله واحدة ولم تختلف.

فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لإصدار قرارها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

