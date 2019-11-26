مصر | بعد قتله لزوجته.. النيابة تصطحب "فرارجي" لمسرح الجريمة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قتله لزوجته.. النيابة تصطحب "فرارجي" لمسرح الجريمة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب فريق من النيابة، بجنوب الجيزة، "فرارجي" ويدعى "كمال" في عقده الرابع من العمر، لمسرح الجريمة، بعد تمزيق جسد زوجته بواسطة "السيف" وطعنها 40 طعنة، وذلك لتمثيل جريمته وكيفيه ارتكابها.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس زوج ويعمل "فرارجي" في عقده الرابع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ذبحه لزوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة"سيف"، وطعنها حوالي 40 طعنة متفرقة بجسدها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الشاهد الوحيد نجلتهم" طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، وكان والدهم ترك المنزل لعدة أيام، وفي يوم الواقعة جاء للمنزل ودخل على أسرته بآلة حادة "سيف"، وبدأت نجلتهم تستغيث بالجيران لإنقاذ والدتها، ما دعا الجيران لكسر باب غرفة النوم التي وقعت بها الجريمة، ليجدوا السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة للطعنات التي سددها لها، وبجانبها أداة الجريمة "السيف".



وكشف مصدر بالنيابة، في وقت سابق، في واقعة قتل سيدة "ربة منزل" في عقدها الثالث من العمر على يد زوجها ويعمل "فرارجي"، أن هناك خلافات زوجية بينهما، أدت لترك المنزل لعدة أيام، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها.



وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تشريح جثة سيدة ربة منزل في عقدها الثالث من العمر، ذبحت على يد زوجها ويعمل عامل بإحدى المحلات، بواسطة آلة حادة، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تشريح جثة سيدة ربة منزل في عقدها الثالث من العمر، ذبحت على يد زوجها ويعمل عامل بإحدى المحلات، بواسطة آلة حادة، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة مقتل زوج عامل لزوجته بآلة حادة "سيف" وتقطيع جثتها بالهرم، لمعاينة مسرح الجريمة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها Advertisements بداية الواقعة عندما تلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها وبها عدة طعنات نافذة بأنحاء جسدها.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة لشكه في سلوك زوجته، حيث إنه تزوج من المجنى عليها منذ 15 عاما ونشبت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة جعلته يترك المنزل منذ 5 أيام وحينما عاد قام بارتكاب الجريمة.



وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.