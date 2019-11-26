مصر | لضربه أمهما.. استمرار حبس عامل قتل شقيقه بـ"سكين" في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لضربه أمهما.. استمرار حبس عامل قتل شقيقه بـ"سكين" في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، قرارا بتجديد حبس عامل طعن شقيقه بسبب تعدي المجني عليه بالضرب على والدته.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى بوصول "مصطفى. م" جثة هامدة إثر طعنة بسكين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه تشاجر مع والدته فتدخل شقيقه الأكبر ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، أحضر على إثرها المتهم سكينا وطعن به المجني عليه، وتسبب في قتل شقيقه وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه أقر بها وأنه لم يقصد قتله ولكن كان يودبه فتطورت إلى مشاجرة بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.