مصر | تصحيح أسماء متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ"أحداث كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصحيح أسماء متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ"أحداث كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث قرر المتهم أن اسمه حسام السيد محمود السيد زهران وأنه لا يحمل بطاقة رقم قومي وأنه مقيم بكفر حكيم وأنه لا يكمل تعليمه وأنه مواليد 16 يناير 1990.
وتبين للمحكمة وجود محضر يحمل رقم 7 أحوال كرداسة بتاريخ 26 أغسطس 2019 محرر بمعرفة الملازم إسلام سمير معاون المباحث أثبت به ضبط المتهم المحكوم عليه أشرف زهران وتبين صحة اسمه حسام السيد محمود السيد زهران 29 سنة ترزي ومقيم بكفر حكيم.
ومرفق بالمحضر مذكرة من وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة تضمن أنه بالتحري وبالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني تبين أن المتهم المحكوم عليه صحة اسمه حسام السيد محمود السيد زهران هو المعني بالاتهام في الجناية المنظورة وأنه قضي عليه غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه والمصروفات بجلسة 29 أبريل 2015 باشرت عليهما المحكمة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.
وكما تبين للمحكمة وجود محضر أحوال 4 كرداسة يتضمن أنه بالتحري عن صحة اسم المتهم أحمد شاميمامي تبين أن المتهم المضبوط المدعو ياسر سامي إسماعيل علي مواليد 1984 هو المعني بالاتهام والوارد اسمه في القضية المنظورة رقم 8672 لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل
فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وجاء بأمر الإحالة المتهمين اشتركوا فى تجمهر مع ـــ باقي المحكوم عليهم غيابياـــ مؤلف من اكثر من الف شخص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والاتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذاً للغرض من التجمهر وتنفيذاً لغرضهم الإرهابي انتقما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة و النهضة فى ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الاخوان الارهابية قاموا ليلا باضرام النيران وباحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها ـــ وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر.
واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الأهالي إطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم و ظلت نية الاعتداء الارهابي مصاحبة لهم اثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق واضرام النيران بالكنيسة واتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي و ما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم . فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعاً التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فى حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه.