مصر | تصحيح أسماء متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ"أحداث كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصحيح أسماء متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ"أحداث كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث كفر حكيم"، بتوجيه عدة أسئلة للمتهم أشرف زهران.

حيث قرر المتهم أن اسمه حسام السيد محمود السيد زهران وأنه لا يحمل بطاقة رقم قومي وأنه مقيم بكفر حكيم وأنه لا يكمل تعليمه وأنه مواليد 16 يناير 1990.

وتبين للمحكمة وجود محضر يحمل رقم 7 أحوال كرداسة بتاريخ 26 أغسطس 2019 محرر بمعرفة الملازم إسلام سمير معاون المباحث أثبت به ضبط المتهم المحكوم عليه أشرف زهران وتبين صحة اسمه حسام السيد محمود السيد زهران 29 سنة ترزي ومقيم بكفر حكيم.

ومرفق بالمحضر مذكرة من وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة تضمن أنه بالتحري وبالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني تبين أن المتهم المحكوم عليه صحة اسمه حسام السيد محمود السيد زهران هو المعني بالاتهام في الجناية المنظورة وأنه قضي عليه غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه والمصروفات بجلسة 29 أبريل 2015 باشرت عليهما المحكمة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.

وكما تبين للمحكمة وجود محضر أحوال 4 كرداسة يتضمن أنه بالتحري عن صحة اسم المتهم أحمد شاميمامي تبين أن المتهم المضبوط المدعو ياسر سامي إسماعيل علي مواليد 1984 هو المعني بالاتهام والوارد اسمه في القضية المنظورة رقم 8672 لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.



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