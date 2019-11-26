مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في شقة سكنية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في شقة سكنية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان دون وقوع إصابات.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بحلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت إخماد الحريق.