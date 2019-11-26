شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 27 سببًا لعجز المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت «الحصة»، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات.

وأضاف الدكتور محمدعمر ، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قامت بتعيين 30 ألف معلم وما زال عجز المعلمين قائم ومستمر.

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وتابع، أن هناك 27 سببا لعجز المعلمين أبرزهم خروج المعلمين للمعاش ويحتاج لتوفر معلم مكانه، ونسبة السيدات للذكور 1.6:1 بمعنى أن القوى التنفيذية من السيدات، وهناك إجازات وجوبية للسيدات لرعاية الطفل والوضع تصل لـ6 سنوات بخلاف إجازة الوضع، والإجازات بدون مرتب والإعارات.

وأكد أنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الإليكترونية للوظائف.

وأكد أن التعيين في المرحلة المقبلة سيتم وفق مهارات محددة.