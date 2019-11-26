شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون للسياحة» تطالب بوضع خطة لاستقطاب المؤتمرات والمعارض الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال 2019 كشفت عن نشاط سياحي لنا فيه مستقبل قوي جدا وهو سياحة المؤتمرات والمعارض.

وأوضح أنه لابد من العمل على الاستفادة من النجاحات التي تمت في هذا المجال مؤخرًا بتسويق مصر على أنها قبلة تنظيم المؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط، لما تتميز به من قاعات مؤتمرات في القاهرة وجنوب سيناء والعلمين وغيرها من المدن المختلفة، وكذلك ما تتمتع به من طاقة فندقية هائلة وأماكن ترفيهية وتسويقية وشاطئية.

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وأشار إلى أنه بالنظر إلى ما تم من إقامة مؤتمرات ومعارض في 2019، نجد أن عددها كبير ومنها مؤتمرات الشباب سواء إفريقيا أو العالم أو المحلي، ومؤتمرات الكوميسا والاستثمار في افريقيا ومؤتمر الإتصالات الراديوية لأول مرة خارج أرضه، بمشاركة 3 آلاف فرد وتنظيم البطولات الرياضية العالمية والقارية بكفاءة ونجاح وغيرها الكثير.

وأكد أن سياحة المؤتمرات والمعارض مهمة جدًا، فهي سياحة واستثمار للمشاركين وبمثابة قاطرة قوية لدفع حركة السياحة للأمام، من خلال الاشغالات الفندقية والتسوق وكل هذا يصب في صالح الاقتصاد المصري، ولابد من التسويق الجيد لهذا النشاط بالبورصات السياحية العالمية واعداد فيلم وثائقي عن تنظيم المؤتمرات والمعارض في مصر على أن يتضمن أيضًا إمكانيات مصر في هذا المجال.

وذكر أنه بالنظر إلى عام 2018 على سبيل المثال نجد أن سياحة المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15% من إجمالي السياحة في العالم وتساهم في الناتج المحلي بالولايات المتحدة الامريكية بنسبة 30% بنحو 250 مليار دولار.