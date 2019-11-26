شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال باليوم العالمي للطفل بـ«ثقافة الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، نائبًا عن محافظ الأقصر، احتفالية اليوم العالمي للطفل، التي نظمها قصر ثقافة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد إدريس نجيب، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشهدت الاحتفالية عروض فنية وغنائية ومقطوعات موسيقية وقصائد شعر قدمها أطفال المدارس بالمحافظة، بجانب عدد من العروض والاسكتشات المتنوعة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبها تلاوة القرآن الكريم، ثم فرق الكورال الذين قدموا عروضاً فنية وغنائية لاقت استحسان الحاضرين.