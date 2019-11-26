شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة والسفير البريطاني يناقشان تغير المناخ مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحّب السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز، بوزيرة البيئة الدكتورة، ياسمين فؤاد، ومجموعة من كبار مديري الشركات في مصر، لعقد مناقشات مائدة مستديرة حول سبل تنمية التعاون بين الحكومات والشركات لمواجهة تغير المناخ.

يشكل هذا الحدث شراكة المملكة المتحدة مع مصر حول «القدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه» في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي. قدّمت الدولتان خلال القمة إطارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه.

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وشهدت المائدة المستديرة مشاركة شركات بريطانية ومصرية رائدة، بما في ذلك شركة «أكتيس-ليكيلا-Actis-Lekela»، و«بروكتر آند جامبل-Procter and Gamble»، و«لوريال-L’Oreal»، و«وود-Wood»، و«شركة مصفاة النفط محدودة المسؤولية في نوماليغار-NRL Limited»، انفيرو- تيك «Enviro-Tech»، وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر «GEFF»، ونستله «Nestle»، ويونيليفر «Unilever». قدّمت الشركات استراتيجياتها البيئية والتدابير التي تتخذها لمواجهة تغير المناخ. شملت هذه التدابير تنفيذ أنظمة جديدة للطاقة، وقياس كفاءة الطاقة في شركاتهم، ومساعدة الآخرين على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقدّمت الشركات الدولية كذلك توصيات بشأن طرق تعزيز شراكتها مع القطاع العام المصري، بما في ذلك زيادة مساهمتها في أنشطة التكيف مع تغير المناخ في المناطق المعرضة للخطر في مصر.

من المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة خلال عام 2020 مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حسب اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، المعروف باسم «COP26»، بالشراكة مع إيطاليا.