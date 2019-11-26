شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية يلقي محاضرة بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، الثلاثاء، اللواء علاء المصرى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء.

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وألقى اللواء علاء المصري محاضرة عن الرقابة الإدارية وكيفية التعامل معها واستراتيجية مكافحة الفساد، حضرها الدكتور طارق رحمى، رئيس الجامعة، والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، وعدد من العاملين بالجامعة من جميع الإدارات والكليات المختلفة.

وتحدث خلالها رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، وشمال سيناء عن تعريف الرقابة الإدارية، وشرح اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية في مصر، وقدّم نبذة تاريخية عن هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والإقليمى في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.