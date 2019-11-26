شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انتهاء البرنامج التدريبي لرفع قدرات العاملين في «أطفال بلا مأوى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، البرنامج التدريبي لرفع قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية التابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال بلامأوى، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
كما تم لأول مرة تنفيذ برنامج لبناء قدرات صناع القرار المعنيين بالأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلي للطفل، وهم أعضاء الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ومديري إدارات الدفاع الاجتماعي بالمحافظات، والمدير التنفيذي للجمعيات الأهلية، التي تدير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتوحيد رؤية العمل ما بين الجهات الفنية بالمتابعة والجهات المعنية بالتنفيذ والتخطيط، والمديرين التنفيذيين بمؤسسات رعاية الأطفال.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، برنامجاً تدريبياً لرفع قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وعددها 21 مؤسسة، بالإضافة لمجالس الإدارات وكذلك الأطفال المقيمين بالمؤسسات وإشراكهم في اتخاذ القرار.
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