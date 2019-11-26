شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من الغد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير لتربية والتعليم، أعلن وزير التربية والتعليم بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من الغد وحتى قبل نهاية العام، مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحانات ورقيا في يناير المقبل، إلى أن يعتادو العمل على التابلت ولكن بنمط الأسئلة الجديدة.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، سيتم عقد امتحان تجريبي لنفس الطلاب بدون درجات مارس المقبل، حيث يؤدي الطلاب الامتحان اليكترونيا في شهر مايو المقبل.

وأكد شوقي أن قرار عدم تملك الأجانب أكثر من 20% بالمدارس الدولية، لن يطبق بأثر رجعي، نظرا لأن قانون الشركات يتيح حق الإدارة لمن يمتلك أكثر من 20%.

Advertisements

وأكد على أن المستثمرين مرحب بهم، وأن أي شخص يرغب في الاستثمار بنسبة أكبر يكون عن طريق حيثيات يتم التحقق منها مع قدر من الانضباط.

واوضح الوزير أن نظام التقييم الجديد للصفين الأول والثاني الثانوي ينقسم للطلبة النظاميين «حكومي وخاص» وفئات أخرى «منازل، خدمات، مستشفيات، سجون، أبناؤنا في الخارج».

وأكد شوقي أن جميع الطلاب بالفئات الأخرى يتم امتحانهم ورقيا لاستحالة تطبيق الامتحان الإلكتروني بالمستشفيات والسجون والأماكن الأخرى.

وتابع أن المدارس الخاصة تستكمل البنية التكنولوجية لأداء الامتحانات إلكترونيا داخل مدارسهم في شهر يناير ومايو.