شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 84 طالبة بـ«الاختناق».. ماذا طلب محافظ أسوان من مسؤولي شركة كيما؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، من مسؤولي شركة كيما باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم تكرار ظاهرة انبعاث الأدخنة الضارة.

وأضاف «إبراهيم» أنه تم إيفاد لجنة برئاسة الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة، بتكليف من الدكتورة ياسمين فؤا،د وزيرة البيئة، والتى قامت بوضع وحدة متنقلة للقياسات البيئية ورصد أي ارتفاع في نسب التلوث الهوائى بالمنطقة المحيطة بالمصنع، بجانب التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال لتحديث منظومة التكنولوجيا المتقادمة وخاصة بقسم الحامض للقضاء على هذه المشكلة البيئية نهائياً.

وشكلّت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بعد إصابة 84 بـ«الاختناق»، إثر انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم. وتوجه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة فورًا إلى أسوان، بمشاركة إدارتي التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما، لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، فور تلقي بلاغ من أهالي منطقتي المحمودية وكيما، بوجود انبعاثات ضارة، صباح الاثنين، وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالي.