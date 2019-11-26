شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات الخارجية وللموجهين والمنتدبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كما أعلن الدكتور محمد عمر اطلاق شهادة صلاحية جديدة للمعلمين خاصة بالإعارات والإجازات بدون مرتب بهدف العمل، وذلك بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة. وأضاف أنه تم إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين للإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط الكتروني للوزارة. وسيتم منحه دورة تدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح لهم الانتداب للإدارات المختلفة.

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