شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الابتدائي بمركز أبو حماد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، القرار رقم ١٣٧٠٣ لسنة ٢٠١٩ بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط، بناحية قرية القطاوية، التابعة لمركز أبوحماد، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة للتعليم الابتدائي.

جاء هذ القرار بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلى كتاب مديرية الزراعة رقم ١٦٤٥٦ لسنة ٢٠١٨، بإقامة مدرسة للتعليم الابتدائي، وموافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالشرقية، وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة أبوحماد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠١٨ والمرفق به أوراق التبرع.

وأكد محافظ الشرقية على رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.