شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 3 وزراء.. تكريم غادة والي من شركة e-finance والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرمت شركة e-finance الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكيلا لسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بفيينا. جاء التكريم أثناء مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الذي أقامته الشركة مساء الإثنين بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد معيط وزير المالية. وقدمت غادة والي الشكر إلى الشركة ومساهمتها الفعالة قي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن شركة e-finance شريك مثالي لوزارة التضامن في رحلة برنامج تكافل؛ حيث حاولت الوزارة الوصول لأكبر عدد من المستفيدين،خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأضافت والي أن هذه الشراكة قائمة على الثقة والدخول في التحديات معا؛ مضيفة أن الوزارة والشركة خاضا هذه التحديات بثقة كبيرة بين الطرفين.

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