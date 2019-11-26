فيديو.. شاهد الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم المتجه من المنيب للدقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع البحر الأعظم، اليوم الثلاثاء، حالة من الانسياب المرورى، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه المعادي، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، فيما ظهرت كثافات متحركة مع النفق المؤدى الى شارع النيل بسبب التزامن مع خروج الموظفين والمدارس. وظهرت كثافات متحركة على الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء وتباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. ورصدت كاميرات ”الخليج 365”، حالة الانتظام المروري لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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