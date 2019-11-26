شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" مهنئة مصر بمنظومة التأمين الصحى: تكتبون فصلا جديدا بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى بانطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال فى كلمة مسجلة بثت خلال خلال افتتاح عددًا من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أريد أن أكون معكم ولكن، منعتنى الظروف وأبعث التهانى لكم ولحكومتكم وللشعب المصر بهذه المناسبة الرائعة.. فأنتم اليوم تكتبون فصلًا جديدًا فى تاريخكم الطويل والحافل".

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وأوضح أن قانون التأمين الصحى الشامل الصادر العام الماضى خطوة رئيسية للأمام، ومن المهم أن يكون مبنى على قناعة أن الصحة حق للجميع، وليست امتياز لمن يستطيع تحمل تكلفتها، وهذا حق كفله دستور 2014، والذى يقول أن لكل مواطن الحق فى تأمين صحى شامل، وبالتطبيق الصحيح سيمتد التأمين الصح من 58% إلى كل المصريين.

وواصل: "لقد أظهرتم بالفعل التزامًا بالصحة من خلال حملة 100 مليون صحة، والتى أجرت تحاليل لـ 63 مليون مواطن لفريوس سي، وهذا يوضح أن كل شيء ممكن، ويمنحنى ثقة هائلة بأن خطة التأمين الصحى الشامل ستنجح أيضًا".

وتابع: "التاريخ علمنا أن البلدان التى تلتزم بالتأمين الصحى لا يستثمرون فقط فى الصحة بل فى استقرار مستقبلهم ورخائهم.. أهنيء فخامتكم على هذا الحدث المبهر، ومنظمة الصحة العالمة فخورة بكونها شريكة مصر فى صياغة هذا القانون للتطبيق فى محافظة بورسعيد وسنظل ملتزمين بمساعدة الحكومة لتطبيقه فى جميع أنحاء البلاد.. معًا سنجعل الصحة للجميع حقيقة لكل المصريين".