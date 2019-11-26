التعليم: التعاقد مع 2356 معلما بالمسابقة الإلكترونية وتعيين 54 ألف ديسمبر المقبل

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وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن عدد الطلاب الذين سجلوا فى بوابة التوظيف 1512 منهم 354 طالب تم قبول أوراقهم وتم إعفاؤهم من مصروفات الشهادات المهارية الدولية وسيتم التعاقد معهم فى أماكنهم المتقدمين عليها.
وحذر خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين، فى ديوان عام الوزارة، عن التعامل مع جهات غير معروفة أو أشخاص للحصول على شهادات مهارية، موضحا أنه تم ضبط بعض المكتبات فى محافظات مختلفة تزور شهادات وابلاغ حماية المستهلك عنها.
وأكد على أن المرحلة الابتدائية شهدت تسجيل أكبر عدد متقدمين الوظائف، التى وصلت إلى 180 ألف شخص.
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