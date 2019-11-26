شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التعاقد مع 2356 معلما بالمسابقة الإلكترونية وتعيين 54 ألف ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم التعاقد مع 2356 متقدم بعد إجراء الكشف النفسى على المتقدمين ومن يتجاوز هذا الكشف سيكون على رأس العمل كما أن هناك دفعة جديدة نهاية الشهر الجارى تستهدف 29 ألف ودفعة أخرى فى ديسمبر 54 ألف، موضحا أن من يتم التعاقد معهم حاليا هم معلمى الفصل الواحد ورياض الأطفال واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية، ومعظم كانوا متعاقدين سابقين فى المسابقة التى حدثت العام الماضى، مؤكدا أنه تم حظر قرابة 60 معلم من التعامل مع البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن عدد الطلاب الذين سجلوا فى بوابة التوظيف 1512 منهم 354 طالب تم قبول أوراقهم وتم إعفاؤهم من مصروفات الشهادات المهارية الدولية وسيتم التعاقد معهم فى أماكنهم المتقدمين عليها.

Advertisements

وحذر خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين، فى ديوان عام الوزارة، عن التعامل مع جهات غير معروفة أو أشخاص للحصول على شهادات مهارية، موضحا أنه تم ضبط بعض المكتبات فى محافظات مختلفة تزور شهادات وابلاغ حماية المستهلك عنها.

وأكد على أن المرحلة الابتدائية شهدت تسجيل أكبر عدد متقدمين الوظائف، التى وصلت إلى 180 ألف شخص.