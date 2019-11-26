شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: متوسط تكلفة المواطن الواحد فى التأمين الصحى الشامل 6 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يلبى طموحات الشعب المصرى فى مستوى الجودة الطبية، حيث يغطى الاسرة المصرية بالكامل، والتغطية على مدار الفترة الزمنية المقدرة.

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وأوضح وزير المالية، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن :"متوسط تكلفة الفرد 2100 جنيه ولو دخلنا الـ 100 مليون مواطن اليوم فسنحتاج لـ 210 مليار جنيه، ولذلك نتدرج فى تطبيق المنظومة".

وذكر أن متوسط تكلفة الفرد فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى نهاية الـ 15 سنة المقدرة ستصل 6 آلاف جنيه للفرد، بما يعنى أن تكلفة التأمين الصحى الشامل 600 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم تمويل المنظومة من خلال اشتراكات المواطنين وتمثل 30لـ 40%، ثم الموارد الإضافية كرسوم مشتقات التبغ والسجائر، وكذلك مساهمة الخزانة العامة للدولة.