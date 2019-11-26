شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لأهالى بورسعيد: أتمنى حدوث نقلة فى العلاج بعد تدشين التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمشاركين فى المشروعات التى تم افتتاحها اليوم، قائلا: "كل التحية والتقدير لكل اللى شاركوا فى المشروعات اللى افتتحناها النهاردة سواء من القوات المسلحة أو الحكومة وكل الشركات العاملة".

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتقليل الاستيراد، مضيفا: "مُصرين على تجهيز 4 آلاف منشآة بمرافقها، وإنهاء كل التحديات والمعوقات التى تقابل الصناعة، هو ده اللى بنتحرك فيه باهتمام ومركزين معاه قوى علشان التشغيل وزيادة الناتج المحلى والتصدير وتقليص الواردات".

وفى سياق مختلف، قال الرئيس: "إن المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم للمواطن على مستوى الدولة 180 جنيها، أما الرقم الجديد فالدولة مسؤولة عن 210 جنيهات للمواطن الواحد".

وفى نهاية كلمته هنأ الرئيس السيسي مواطني بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشمل، قائلا: "أتمنى كل التوفيق وإن شاء الله كلنا نفرح بالنظام ده فى بورسعيد وأنه يحدث نقلة عظيمة فى العلاج المقدم لأهالى المحافظة".