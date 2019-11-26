شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تعديل وزارى خلال أيام.. وأصحاب كفاءات ينضمون للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن القائمة النهائية للمرشحين بالتعديل الوزارى المرتقب سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لمراجعتها قبل عرضها على البرلمان، وذلك بعد أن اعتمدت الجهات المعنية أسماء المرشحين.

وقالت مصادر حكومية مسئولة لـ" الخليج 365"، أن القائمة الخاصة بالمرشحين والتعديلات سيتم نشرها رسمى فور عرضها على البرلمان للتصويت على المرشحين ، مضيفة: "حول موعد التعديل الوزارى "قريبا جدا" وسيتم إعلان كل شئ بوضوح وشفافية".

وقالت المصادر، أن كافة المرشحين من أصحاب الكفاءات والخبرات ويتمتعون بمهارة عالية وأداء متميز فى قطاعاتهم ، وسيضيفون للوزارات التى سيتولونها .

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وحول أبرز المرشحين بالتعديل الوزارى وعدد الوزارات قالت المصادر،" كل شئ سيعلن فى موعده وبشكل رسمى وبكل وضوح وشفافية فلا يمكن الإعلان عن شئ حاليا وتتغير الظروف بعد ذلك " .

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن أن التعديل الوزارى سيطال ما يقرب من 8-10 وزراء من المجموعة الخدمية والإقتصادية .