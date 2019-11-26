شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يستجيب لطلب تغيير اسم قرية «أبو عرصة».. تعرف على الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تغيير مسمى قرية أبوعرصة التابعة لمركز بلقاس إلى مسمى بلقاس أول، استجابة لتوصية النيابة الإدارية في بلقاس وطلب النائب وحيد قرقر، عضو مجلس للنواب عن دائرة بلقاس.

قال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الثلاثاء: «أكثر من 175 مواطن بالقرية تقدموا بطلب في هذا الشأن وتمت تزكيته من النائب، ووافقت مديرية الأمن، الأحد الماضي، لذلك وافقت المحافظة على التغيير».

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أضاف: «على أهالي أي قرية يرغبون في تغيير مسماها أن يتقدموا بطلبات تضم عددا كبيرا من سكان تلك القرى لتغييرها، ولن تقوم المحافظة بتغيير القرى من تلقاء نفسها، وليس من صلاحية النيابة الإدارية طلب ذلك».

وأشار المحافظ إلى أن النيابة الإدارية خاطبت المحافظة بسبب مرور وكيل نيابة، ووجد أن الاسم غير ملائم، وقال: «هناك عشرات القرى التي تحمل أسماء منافية للآداب، وأنا لا أرى مشكلة في هذه الأسماء، والتغيير هيكلف الدولة أموالا طائلة، وسيسبب ارتباكا للأهالى ولمسميات جميع المنشآت والمخاطبات الحكومية، لكن إذا كان المواطنين متضررين فمفيش مانع من التغيير».

كانت النيابة الإدارية في بلقاس خاطبت السكرتير العام للمحافظة لتغيير أسماء بعض القرى والعزب بمركز بلقاس والتى تحمل أسماء بها دلالات «منافية للآداب والأخلاق العامة أو تحض على العنصرية» مثل قرى «ابو عرصة وكوم اليهود والعبيد»، ورفض المحافظ في بادئ الأمر الاستجابة لطلب النيابة، مؤكدا أنه «ليس من صلاحيتها».