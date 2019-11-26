شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الدولية» تلتقي فتيات المدارس الفنية بالمنيا لدعم الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مدرستى أبوقرقاص الثانوية الصناعية، والتجارية للبنات، الثلاثاء، لقاءً بعنوان «ريادة الأعمال وأهميتها المجتمعية»، جرى خلاله استعراض نتاج وحدات ريادة الأعمال والابتكار، التي تم افتتاحها مطلع العام الدراسي الجاري لتدريب الطالبات على مهارات الابتكار واختيار أفكار قابلة للتطبيق العملي، وتنظيم الوقت، ووضع الأهداف، وسمات رائد الأعمال، وعدم تقليد الأفكار السائدة.

وأقيمت الندوة برعاية الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور محمد موسي عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، وهاشم جامع، رئيس الإدارة العامة للتعليم الفني، وصفوت صلاح بالوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، ومحمد عزب، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، وأحمد عبدالحميد، مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص.

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حاضرت الندوة الدكتورة إيمان زكي الشريف، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بالمنيا، والمدرب المعتمد بمنظمة العمل الدولية والبورد الدولي للمدربين بكندا، وحضرها حامد الشريف مدير التعلم الفني بإدارة أبوقرقاص التعليمية، إيهاب أحمد أمين، مدير وحدة تيسير الأعمال لسوق العمل، ورفعت حنا، مسؤول ريادة الأعمال والابتكار بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمنيا.

وتناولت «الشريف» مدى حاجة مجتمعنا للتغيير ورسم الأحلام والأهداف والسعي لتحقيقها، وأوضحت أن قاطرة التقدم الاقتصادي للدول الأوربية، وعلى سبيل المثال ألمانيا تقع على عاتق التعليم الفني وأن الدولة توجهاتها في هذه المرحلة تحقيق رؤيتها 2030 بالاستفادة من الطاقات البشرية المهولة والإمكانات الكامنة في التعليم الفني وتركيزها على ريادة الأعمال باعتبارها مجال يفتح أسواق وفرص عمل جديدة ومبتكرة من شأنها تغيير خريطة الوظائف المستقبلية وزيادة الدخل القومي بعيدا عن انتظار وظائف حكومية، والحد من البطالة.

يذكر أن منظمة العمل الدولية دربت قبل بدء العام الدراسي الجاري، 100 معلماً جرى اختيارهم من 18 مدرسة للتعليم الفني بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية بمحافظة المنيا، لتدريس منهج «تجريبي- لاصفي» للابتكار وريادة الأعمال، ضمن مشروع «وظائف لائقة لشباب مصر» بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني.