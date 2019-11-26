شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر الجاري، لمدة 3 ساعات، من الساعة الثالثة عصراً، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.