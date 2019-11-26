شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يهنئ طالبًا لفوزه بالمركز الأول ببطولة العالم للقوى البدنية بفنلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للطالب أمير محمد سيد عبده المقيد بقسم الميكانيكا كلية الهندسة جامعة قناة السويس؛ وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي الذي حققه هذا العام خلال مشاركته ممثلا للمنتخب الوطني المصري في بطولة العالم للقوى البدنية، والتى أقيمت في فنلندا، خلال شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٤٠ دولة.

فاز الطالب بالمركز الأول للشباب تحت ٢٣ سنة (ميدالية ذهبية)، والمركز الثاني رجال فوق ٢٣ سنة (ميدالية فضية)، كما حصل على جائزة أقوى شاب تحت ٢٣ سنة (بكأس الفايكنج).

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وأشاد الوزير بتحقيق الطالب أرقاما قياسية عالمية جديدة خلال البطولة وهي؛ (رقم قياسي اسكوات 327.5 كجم متفوقا على الرقم العالمي السابق ب 2.5 كجم، ورقم عالمي في مجموع الرفعات ٨٠٠ كجم متفوقا على الرقم العالمي السابق ب 27.5 كجم).

وأكد «عبدالغفار» الاهتمام بدعم الموهوبين من شباب الجامعات في كافة المجالات الرياضية والعلمية والثقافية ورعايتهم وتقديم الدعم لهم.

جدير بالذكر أن الطالب حقق العديد من البطولات السابقة منها بطولة العالم في القوي البدنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠١٨، وكذلك حصل على بطولة العرب بالقاهرة في عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى فوزه بأكثر من ٢٠ بطولة جمهورية.