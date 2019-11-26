شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: الصالة الرياضية بالعريش ستشهد مسابقات محلية ودولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الصالة الرياضية المغطاة بالعريش، تعتبر صرحًا من الصروح الشامخة للرياضة على أرض المحافظة، وإن هناك تنسيق مع وزير الشباب والرياضة لإقامة المسابقات والأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والعربية والدولية، إلى جانب تنشيط السياحة الرياضية.

وأضاف أن الصالة المغطاة تعد نقطة تحول في الخريطة الرياضية المصرية داخل المحافظة، نظرًا لوجود استاذ رياضي وعدد من الملاعب وحمام سباحة أوليمبي، تضاف إليهم الصالة الرياضية لاستيعاب العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية في المحافظة.

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بدوره قال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، إن الصالة أقيمت على نحو مساحة 24 ألف مترًا مربعًا في منطقة الواحة بمدينة العريش، بتكلفة بلغت ٩٨ مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة،إذ تضم مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المختلفة، وصالة استقبال لكبار الزوار، وملعب متعدد الأغراض لكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وتنس الطاولة والسلة واليد والمصارعة والجمباز وغيرها من الألعاب المختلفة، غرف لخلع الملابس واستراحات للحكام، وأخرى إدارية للبث التلفزيوني والإذاعي.

وأضاف أن الصالة المغطاة تتسع لعدد 2000 شخص، وسيستفيد المجتمع السيناوى منها من مواطنين وكليات ومعاهد ومناطق رياضية واتحادات وأندية وغيرها.

وذكر أنه من المخطط إقامة فندق داخل الصالة في المرحلة المقبلة، للاستفادة من الصالة في ترويج السياحة الرياضية وتنشيط السياحة على أرض شمال سيناء.

بدوره أكد خالد مكاوي، المتحدث الرسمي باسم الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المساحة الكلية للصالة المغطاة تبلغ 14 ألف و517 مترًا مربعًا، إذ يشغل المبنى مساحة 4 آلاف و106 مترًا مربعًا، وتشغل المساحة الخضراء 2500 متر مربع.