شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الري والنقل يبحثان التعاون في النقل النهري.. ومبادرة لزراعة جسور الترع بالكافور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجال النقل النهري، ومبادرة زراعة جسور المجارى المائية بأشجار الكافور والكازورين للمحافظة عليها من النحر والانهيار.

ورحب وزير الري بوزير النقل والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، وأشاد بروح التعاون والاخاء السائدة بين القيادات التنفيذية بالوزارتين، كما اشاد بالمجهودات المبذولة من كلا الجانبين لتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروعات المشتركة.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء المشروعات المشتركة بين الوزارتين بهيئاتهم، وبحث الاجتماع تذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية التحتية فيما يخص مجالات الطرق والنقل النهري، وجرى الاتفاق على سرعة الإنتهاء منها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

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وأشاد وزير النقل بفريق العمل من الوزارتين، خاصة في ضوء التعاون والتكامل بينهما لتحقيق أفضل النتائج وتنفيذ كافة المشروعات المشتركة، مطالبا بسرعة إنجاز بعض المشروعات والعمليات الجاري تنفيذها مثل تغطية ترعة دكرنس المجاور للبحر الصغير لتنفيذ مشروع طريق دكرنس المزدوج.

من جهته، قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي، إنه جار تصنيع المواسير طبقا للمواصفات المطلوبة، وسيتم إنجاز ما يزيد على 50% من حجم العملية خلال 4 أشهر مقبلة، لإتاحة الفرصة لهيئة النقل للبدء في تنفيذ الطريق، وإستكمال تغطية جنابية الخيرية حتى كوبرى شربين.

فيما قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه تم الاتفاق على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتبنى مبادرة متعلقة بزراعة جسور المجارى المائية بأشجار الكافور والكازورين، للمحافظه عليها من النحر والانهيار في ضوء ما تعانية تلك الجسور من تعديات وتأثر نتيجة عمليات التطهير.

أضاف الوزير أنه تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ الكبارى طبقا للخطة العاجلة أمام المزلقانات الجديدة، وأن تراعى تيسير عملية السير وعبور السكة الحديد، فيما أشاد الوزيران بالتنسيق المتبادل بشأن أعمال تكريك المجرى الملاحي لنهر النيل والمجهودات والاستعدادات التي بُذلت لمواجهة الموسم السياحي 2019/2020.

وفى ضوء ما تواجهه أجهزة وزارة الري من صعوبات الحركة والتنقل بمعداتها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول، وجه وزير النقل بإعفاء المعدات الخاصة بوزارة الرى من رسوم المرور خلال فترات الطوارئ والسيول والتنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكباري بذات الشأن.