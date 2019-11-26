شكرا لقرائتكم خبر عن قراران مهمان لوزير الإسكان (تعرف عليهما) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس محمد أنور سيد هلال، القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية، وذلك اعتباراً من ۲۰۱۹/۱۲/۱. كما أصدر «الجزار»، قراراً وزارياً، بتولي المهندس طارق السباعي، الإشراف على بعض أجهزة المدن الجديدة بقطاع غرب (برج العرب الجديدة- حماية أملاك الهيئة- القرى السياحية)، ويكون مقر عمله بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك اعتباراً من ۲۰۱۹/۱۲/۱.

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