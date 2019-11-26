شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تبدأ فعاليات حملة الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، الثلاثاء، فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وهي حملة عالمية تتوافق مع المبادئ التي نصت عليها وثيقة التنوير التي أصدرتها الجامعة 2017، وتشارك فيها الجامعات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالعنف ضد المرأة برعاية الأمم المتحدة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن فعاليات حملة الـ 16 يومًا، تأتي في إطار مشروع تطوير العقل المصري، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تغيير طرق التفكير ومن ثم ستنصلح بعدها الأخلاق والقيم والسلوكيات.

وأضاف أن سياسة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومبادئها تتلاءم مع مشروع تطوير العقل المصري في ضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والتوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف نشر الوعي حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، بين الشباب عامة، وشباب الجامعة بصفة خاصة، والتوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، وذلك من خلال أنشطة مختلفة لوحدة مناهضة العنف بالجامعة.

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وتشارك جامعة القاهرة في حملة الـ 16 يومًا، والتي تستمر حتى الثلاثاء 10 ديسمبر القادم، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة، حيث تبدأ الفعاليات اليوم، بجولة داخل الحرم الجامعي بلافتات وحدة مناهضة العنف وعلم مصر وعلم جامعة القاهرة، بمشاركة أعضاء الوحدة والأساتذة والطلاب.

كما تنظم وحدة مناهضة العنف، يوم الأحد 1 ديسمبر، يوم رياضي بملاعب الجامعة، يشارك فيه الطلاب بعدد من المسابقات التي تهدف إلى تنمية مهارات العمل كفريق مكون من الجنسين، لنشر فكرة نبذ العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة مندوب المجلس الثقافي البريطاني، ومندوب الاتحاد الأوروبي، والنائبة رانيا علوان، واحدى مدربات مشروع premier Skills بالمجلس الثقافي البريطاني لتدريب الشباب على الألعاب الهادفة.

كما تُعقد عدة ندوات تثقيفية بكليات الجامعة خلال حملة الـ 16 يومًا، للتوعية بأهداف الحملة، منها ندوة عن المرأة في الثقافة الشعبية المصرية بكلية الدراسات الإفريقية، وندوة آليات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة بكلية العلاج الطبيعي، وندوة عن استخدام التكنولوجيا في ممارسة العنف المد المرأة (التحرش الإلكتروني- التنمر- الابتزاز- انتهاك الخصوصية وغيرها) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وندوة عن كيفية توفير عناصر الأمان داخل الفراغات العمرانية من خلال أدوات التخطيط والتصميم العمراني بكلية التخطيط العمراني، وندوة عن دور الإعلام والتعليم في مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الإعلام.

وتختتم فعاليات حملة الـ 16 يومًا بحفل فني يشارك فيه كورال جامعة القاهرة وعدد من الشباب الموهوبين، وعرض فيلمين قصيرين عن الوحدة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى رئيس وحدة مناهضة العنف، والدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للوحدة، والنائبة كارولين ماهر، ومندوب الاتحاد الأوروبي، ومندوب المجلس الثقافي البريطاني.