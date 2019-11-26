شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «استئناف الإسكندرية» يستقبل وفد قضائي صيني رفيع المستوى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار نابليون حبيب، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، الثلاثاء، وفد قضائي صيني رفيع المستوى، برئاسة رئيس محكمة الشعب في الصين، والتى تماثل مجلس القضاء الأعلى، يرافقه وفد قضائي مصري، برئاسة المستشار ممدوح حشيش رئيس المحكمة العليا للقيم بوزارة العدل وأمين عام التعاون الدولي لمحاكم الاستئناف، والمستشار عبدالعزيز أبوعيانه رئيس نادي قضاة الاسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنوادى قضاة مصر.

وتبادل الجانبان وسائل التعاون القضائى بين البلدين وكيفية استثمار كافة إمكانات محكمة الاستئناف والقضاء المصرى في تطوير النظام القضائى الصيني بما يتفق وتطورات القوانين المصرية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة، كما استعرض الطرفان تاريخ العلاقات المصرية الصينية.

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واستعرض الجانب القضائي المصري تاريخ محاكم الإسكندرية ومراحل تطويرها على مر السنين وإضافة الطابع التكنولوجي على محكمة الأسرة بما يسهل الوقت والجهد على الموظفين والخصوم وأصحاب الحقوق.

وعلى صعيد متصل، التقى الوفد الصينى، خلال الزيارة، المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق إسكندرية الابتدائية، بمقر مجمع المحاكم بمنطقة المنشية واطلعهم خلال الزيارة على الأقسام المختلفة للمحكمة ووسائل التطوير بها وسبل التعاون المتاح بين الجانبين المصري والصيني في هذا الصدد.

بدوره، أشاد الوفد القضائي الصيني باستخدام الوسائل التكنولوجية في محاكم الإسكندرية وسرعة الأداء والإجراءات القانونية بها الخاصة بإجراءات التقاضى.

يذكر أن الوفد القضائى الصينى يزور نادى قضاة الإسكندرية عقب الجولة الميدانية لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرات الثنائية وتبادل الزيارات.

المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية يستقبل وفد قضائي صيني

المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية يستقبل وفد قضائي صيني