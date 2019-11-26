شكرا لقرائتكم خبر عن عزل و15 يومًا إجازة.. إصابة 50 تلميذًا بـ«الجدري الكاذب» بأبوتشت بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 50 تلميذًا بمدرسة الرزقة الابتدائية، التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، بمرض الجدري الكاذب، وتم عزلهم عن باقي زملائهم، ومنحهم 15 يوما إجازة لحين تماثلهم للشفاء.

وقال مصدر طبى بمديرية الصحة بفنا إن المصابين بالجدري الكاذب بالمدرسة بلغ عددهم 50 تلميذًا، خلال 3 أيام، موضحًا أنه تم توقيع الكشف الطبي اللازم على التلاميذ، ومنحهم إجازة 15 يومًا، وإعطائهم الجرعات العلاجية اللازمة، لعزلهم عن باقي زملائهم، لمنع انتقال العدوى.

وأكد أن هناك فريق طبي من الطب الوقائي، يقوم بتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ داخل المدرسة، يوميًا للتأكد من عدم انتقال العدى لهم، مشيرا إلى أنه في حالة اكتشاف حالات مصابة يتم عزلهم ومنحهم الإجازة بعد إعطائهم الجرعات اللازمة للمرض.