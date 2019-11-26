شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قبطية تحصل على حكم قضائي بالمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المحامية الحقوقية هدى نصر الله، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، إنها فازت في معركة قضائية للمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور.

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وبنت «نصر الله»، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قضيتها على المساوة في الميراث بين الجنسين في المسيحية.

ويخضع الأقباط لقوانين الميراث وفقا للشريعة الإسلامية، وهي المصدر الرئيسي للتشريع، وتقضي بأن «للذكر مثل حظ الأنثيين» في قوانين الميراث.

ورفضت محكمتين من قبل الدعوى التي أقامتها «نصر الله» ضد توزيع نصيبها وإخوتها الذكور في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم أنهم أقباط أرثوذكس.