أخبار مصر

محامية قبطية تحصل على حكم قضائي بالمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قبطية تحصل على حكم قضائي بالمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المحامية الحقوقية هدى نصر الله، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، إنها فازت في معركة قضائية للمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور.

Advertisements

وبنت «نصر الله»، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قضيتها على المساوة في الميراث بين الجنسين في المسيحية.

ويخضع الأقباط لقوانين الميراث وفقا للشريعة الإسلامية، وهي المصدر الرئيسي للتشريع، وتقضي بأن «للذكر مثل حظ الأنثيين» في قوانين الميراث.

ورفضت محكمتين من قبل الدعوى التي أقامتها «نصر الله» ضد توزيع نصيبها وإخوتها الذكور في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم أنهم أقباط أرثوذكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامية قبطية تحصل على حكم قضائي بالمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا