شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي: «الصالة الرياضية المغطاة بالعريش لخلق جيل جديد قادر على التنافس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن إنشاء الصالة الرياضية المغطاة بالعريش أحد إنجازات الوزارة بمحافظة شمال سيناء، والتي تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على التنافس ذى شخصية متكاملة مدرك لوطنه وممتن له.

وقال صبحي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد وشمال سيناء، إن الصالة الرياضية بالعريش تم تصميمها على أعلى مستوى فهي حديثة متعددة الأغراض تخدم المجتمع رياضيا وثقافيا وكذلك في المناسبات الاجتماعية واستضافة الأحداث الرياضية.

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وأضاف أن نوع الصالة متعددة الأغراض، نوع حديث من الصالات الرياضية والتي تشمل الجانب الاجتماعي في جميع المناسبات، بالإضافة إلى استراتيجية الوزارة في الجوانب التثقيفية والمستهدفة للمحافظة، والأحداث الرياضية، ولن تخرج الفرق الرياضية منذ الآن لاستخدام الصالات خارج شمال سيناء، ولكن سيتم استخدام الصالة الحديثة واستضافة الفرق الرياضية.

وأوضح أن الصالة تتكون من الملاعب متعددة الأغراض ومناطق خضراء وغرفة صوتيات ومكاتب إدارية وساحة انتظار سيارات وقاعة كبار الزوار ومطعم ومركز معلومات وقاعات اجتماعات وغرف خلع ملابس، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق حاليا للعديد من الفرق الحالية للألعاب المتعددة، ويتم عمل فرق من البنات والطلائع المختلفة للجمباز، حيث تستوعب الصالة ما يقرب من 2000 متفرج.

وأشار إلى أننا بدأنا في منظومة التحول الرقمي، وتعاونا على مستوى الإدارة الداخلية للوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في ربط جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بجميع التفاصيل والأنشطة لخدمة الشباب، موضحا أن الوزارة تحولت نحو العالم الرقمي، استخدام اللغة التي يجيدها الشباب، الإعلان عن أنشطة الوزارة قبل التنفيذ واستطلاع رأي الشباب خلال وبعد التنفيذ، إجراء حوار إلكتروني لدراسة الاحتياجات الفعلية للشباب ووضع الخطط لتكون معبرة عن احتياجاتهم الفعلية، والتواصل مع الشباب بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية التي تواكب العصر.

ونوه وزير الشباب والرياضة بأنه تمت إقامة مركز رياضي للشباب في قرية الجدي بشمال سيناء، ويجري تنفيذ مركز شباب الروضة بمنطقة بئر العبدوالذي تجاوزت تكلفته 8 ملايين جنيه، كما يجري تجديد مركز شباب رابعة بمنطقة بئر العبدبتكلفة قدرها 2 مليون و739 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب لكرة القدم.

وأكد أنه تم تطوير مركز شباب المساعيد بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه، كما يتم تطوير الملاعب المفتوحة في الأحياء بجميع أنحاء الجمهورية، ولدينا 35 ألف مشارك في برامج تنمية الشباب بشمال سيناء.