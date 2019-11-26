شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة لتهيئتها للمستثمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية».

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وشدد على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.

وقال السيسي: «إذا كنا نتحدث عن 40 مليون متر أو 60 مليون متر فنحن نتحدث عن أن المرحلة الواحدة تتكلف مليارات، أننا نعمل كل ذلك من أجل أن نعطي المستثمر قطعة أرض نضع عليها بصمة الدولة، لذا فإنها تنفق أرقاما كبيرة جدا»، مضيفا: «إن الدولة تنفق المليارات لتجهيز الأرض التي تقام عليها مصانع تبلغ مساحتها 3 أو 4 أو 5 آلاف متر».

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تتكلف الكثير وتبذل قصارى جهدها لبناء مستقبل للجميع، موجها حديثه لرئيس هيئة قناة السويس مؤكدا أنه لاتزال هناك حاجة لدوره في التمويل.