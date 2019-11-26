شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن فصل 1876 معلمًا تحقيقا للعدالة منهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فصل 1876 معلمًا تحقيقا للعدالة منهم، محكوم عليهم في أحكام جنائية ولسنا ضد فصيل سياسي. وأكد «شوقي» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إنهاء خدمة المعلمين لمن لهم أحكامًا نهائية، وذلك لمصلحة الطلاب، مشيرا إلى إنشاء قسم داخل الوزارة باسم قضايا الدولة لنظر الدعاوي الموجهه للمدارس.

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