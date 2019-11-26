شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الوسط تعلن البرنامج الانتخابي للقضاة: القضاء المصري سلطة مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت قائمة الوسط برئاسة المستشار عبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الاثنين، من نشاطها الانتخابي في المحافظات، لعرض برنامج القائمة على القضاة وأعضاء النيابة العامة، قبل انتخابات نادي القضاة، المقررة 20 ديسمبر المقبل.

وجاء ببرنامج القائمة الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه:

اْولاً: كيفية استعادة المكانه الاجتماعية للقضاء وسمعته وهيبته وكرامته:

١- استعادة الأمجاد التليدة للنظام القضائي المصري، وذلك بنشـر المعلومات الحقيقية عن عراقة القضاء المصري وتفوقه على الأنظمة القضائية المعاصرة.

٢- رفع المستوى المعنوي للقضاة والتأكيد على حقيقة أنهم أصحاب رسالة سامية، وأن العلم القضائي هو من عُلوم القرآن الكريم، وأنه لا يعلو عليه أي علم دنيّوي آخر أياً كان نوعه.

٣- انتهت قائمة الوسط من تاْليف كتاب: (عظماء القضاء المصري)، وقد قمنا بنشر أجزاء منه على المجموعة الخاصة بقائمة الوسط على فيس بوك وهى مجموعة: (نادي القضاة العلمي) وذلك بشأن السيرة العلمية والعملية لمائة (١٠٠) من القضاة العظماء، ومجموعة: (أمجاد القضاء المصري).

٤- انتهت قائمة الوسط من إعداد مؤلف جديد هو كتاب: (تاريخ القضاء المصري الحديث) وهو يتضمن التاريخ الحقيقي للقضاء المصري والمذابح المتعددة التي تعرض لها ومنها: مذبحة القضاء المصري سنة ١٩٦٩، والتشريعات المنعدمة التي صدرت بعد المذبحة، وغيرها.

٥- التأكيد على حق القاضى في حرية الرأي والتعبير-طبقاً للدستوروالقانون- وذلك في جميع الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي دون المسـاس بأسرار وظيفته، وذلك تنفيذا للدستور وللإعلان العالمي لإستقلال القضاء والمواثيق والمعاهدات الدولية.

٦- الدفاع عن استقلال القضاء، والتصدى لأي تعديات عليه.

٧- التأكيد على رفض جميع المحاولات التي قد تحاك من الغير بشأن خفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة ورفض ذلك رفضاً قاطعاً لأنه يشكل عزلا غير دستوري ضد القضاة.

٨- التأكيد على الصفة المستقلة لرئيس نادي القضاة، بصفته شخصية قانونية نقابية مستقلة عن غيره من السلطات والهيئات الأخرى بالدولة، وأنه يتمتع- فضلا عن حصانته القضائية- بحصانة تاْديبية إضافية يمتنع معه مساءلته التأديبية عند دفاعه عن نادى القضاة وعن مصالح القضاة كما هو حال نقيب القضاة في فرنسا وتونس... وغيرها من أهداف برنامج قائمة الوسط .

ثانياً: الأهداف المادية المتعلقة بمرتبات القضاة والنواحى اللاتصادية والاستثمارية:

١- تحقيق المساواة بين القضاه في الدرجة الواحدة وأقرانهم في جميع الهيئات القضائية الْاخرى في المسائل المالية، والمساواة بين قضاة محكمة النقض وقضاة الاستئناف وعدم التمييز بينهم في المرتبات والإعارات أوغيرها.

٢- مضاعفة مرتبات جميع الدرجات القضائية لتتناسب مع ارتفاع الاسعار، ولتكون مساويه لمرتبات المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأن عدم كفاية المرتبات تؤثر تأثيرا مباشرا على الحالة النفسية للقاضي واستقلاله وضرورة عدم المساس بالحقوق المادية الحالية للقضاة.

٣- التقدم إلى مجلـس القضاء الأعلى ومجلس النواب بمشروع قانون لمضاعفة معاشات القضاة أُسوة بما تم إصداره من قوانين لهيئة الشرطة والقوات المسلحة.

ثالثاً: الأهداف الاجتماعية والرياضية والخدمات العامة:

١- تحسين أداء الخدمات المقدمة للقضاة التي بدأها مجلـس إدارة نادي القضاة المنتهيه ولايته، بالإضافة إلى طرح خدمات وعروض جديده تشمل جميع المجالات.

٢- إقامة قرية سياحية بأرض نادي القضاة بالغردقة.

٣- تعزيز التواصل بين نادي القضاة الرئيسي وأندية قضاة الأقاليم.

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رابعاً: الأهداف المتعلقة بالخدمات الصحية للقضاة ودعمها وتطويرها:

١- تنمية موارد صندوق الرعايه الصحية والاجتماعية للنادي حتى يتمكن من أداء دوره في الإنفاق على علاج القضاة وأعضاء النيابة العامة واُسرهم.

٢- إنشاء مجمع قضائي اجتماعي متكامل يشمل مستشفى دوليا قضائيا وناديا رياضيا ومسجدا وصالة أفراح ودارا لتحفيظ القرآن ومكتبة عادية وإلكترونية وغيرها.

٣- العمل على دعم القضاة مادياً على النفقات الصحيه التي لا يشملها صندوق الخدمات الصحية بوزارة العدل.

خامسا: الأهداف الدستوريه والتشريعيه واللائحية المؤثرة على استقلال القضاء ونزاهته :

١- التأكيد على أن القضاء المصري ومجلس الدولة والمحكمه الدستورية العليا تمثل سلطه قضائية مستقله أصيلة لا يجوز المساس بها، أو تغيير كيانها اْو وضعها الدستوري المستقل عن السلطات الأخرى.

٢- التعديل الشامل لقانون السلطة القضائية وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

أ- نقل تبعية التفتيـش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من تبعيته لوزير العدل، ونقل تبعية رؤساء المحاكم الابتدائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحه لوزير العدل على القضاة بإعتباره ممثلا للسلطه التنفيذيه، ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى.

ب- إنشاء دائرة في كل محكمة استئناف لنظر طلبات رجال القضاء، وأن تكون جلساتها مسائية وأن يظل الطعن عليها أمام محكمة النقض.

ج- أن يكون اختيار رؤساء محاكم الاستئناف الثمانيه من جمعية عمومية خاصة تعقد في محكمة استئناف القاهرة، تتكون من أقدم مائة من رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية الذين يباشرون عملهم الفعلي في محاكم الاستئناف المختلفة، وليسوا معارين أو تحت تصرف المحكمة.

د- إصدارلائحتين جديدتين للتفتيش القضائي مبين بهما التقديرات الواضحة للقضاة وأعضاء النيابه العامه كالآتي: ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول....وغيرها من أهداف برنامج قائمة الوسط.

سادسا: الأهداف الإداريه المتعلقه بميكنة القضاء وتطبيق نظام المحاكم الإلكترونية :

١- تعميم نظام المحاكم الإلكترونيه الذي قام بدراسته رئيس قائمة الوسط المستشار الدكتور/ عبدالفتاح مراد في دولة كوريا الجنوبية، والعمل على وضع الآليات العمليه لتطبيقه في مصر وتدبير الاعتمادات اللازمة من وزارة العدل.

٢- تخصيص قسم علمى بمركز الدراسات القضائية للحصول على دبلوم الإداره القضائية، كما هو الحال في مدرسة القضاه الفرنسية التي درس فيـها د.عبدالفتاح مراد .... وغيـرها من أهداف برنامج قائمة الوسط.

سابعا: الأهداف العلمية والثقافية والدينية المتعلقة بتدريب القضاة:

١- عقد دورات تدريبية والتواصل بين شيوخ القضاء وشبابه.

٢- تنظيم رحلات إلى الخارج لزيارة المحاكم الأجنبية في دول العالم.

٣- توفير الموسوعات الإلكترونيه وكافة أنواع الخدمات الثقافية.

ثامنا: التعاون بين نادي القضاة المصري ونقابات القضاة في الدول العربية والأجنبية والاتحاد الدولي للقضاة.

تاسعا: إنشاء مكتب إعلامى متخصص في نادى القضاة برئاسة أحد المستشارين وذلك للدعاية والإعلام والإتصال بين نادى القضاة وغيره من الهيئات الأخرى.

عاشرا: المتابعة اليومية لتنفيذ البرنامج الماثل والتقييم الشهري والسنوي وإخطارأعضاء الجمعيه العموميه لنادي القضاة بالوسائل الإلكترونيه بما يتم إنجازه.