شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 418471 تقدموا بطلبات توظيف على البوابة الإلكترونية للمعلمين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألف و471، منهم 415581 طلب توظيف وتطوع 2353 طلب.

وأعلن نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، التى تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات.

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وأكد أنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، التى يتم تنظيم العمل بها وفقا للبوابة الإلكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التى يحتاجها نظام التعليم فى مصر.

وأكد أن التعيين فى المرحلة المقبلة سيتم وفق مهارات محددة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.