شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محور 30 يونيو فى 36 صورة بعد افتتاحه.. الطريق التبادلى الموازى للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وينشر ”الخليج 365”، صورا للمحور الذى تم افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلًا في جهاز تعمير سيناء، وتم التشغيل التجريبي للمحور بالكامل، ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلى للبحر الأحمر، محورًا طوليًا على مستوى الجمهورية.

ويهدف تنفيذ المحور إلى خلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، كما أنه محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ "شرق وغرب بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والعريش، وخليج السويس" ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة، مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية.

من جانبه، قال المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، أن القطاع الجنوبي بالمحور بطول 48 كم، وتم فى وقت قياسى الانتهاء من تنفيذ الكباري والأعمال الصناعية ومدقات الخدمة والميول الجانبية وقواعد العلامات واللوحات الإرشادية، وصب قواعد أعمدة إنارة الكباري بالطاقة الشمسية، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق لعمل بروتوكول لتنفيذ أعمال التخطيط المروري، بينما يبلغ طول القطاع الشمالي بالمحور 47 كيلومتر