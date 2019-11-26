الرئيس يدشن منظومة التأمين الصحى الشامل: فحص طبى للطلاب كل عام دراسى جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التزام المواطن باشتراك التأمين الصحى الشامل لإنجاح المنظومة الجديدة، إلى جانب التزام الدولة بنصيبها.

وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى بورسعيد، اليوم الثلاثاء، "كدولة ملتزمون بتنفيذه ولكن نجاح الموضوع ده مرتبط بجزء من الدولة بتقوم بيه وملتزمين بيه طبقا للتخطيط والفكرة والاساس اللى اتبنى عليه التامين الصحى، ويتبقى جزء على المواطن علشان مافيش حاجة تفشل".

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وأكد الرئيس السيسي على اهمية إجراء فحص طبى شامل لكل الطلاب مع بداية كل عام دراسى جديد، متابعا:" فى كل دخول مدارس او جامعة لابد من إجراء تحليل وفحص فيروس سى مرة تانية بس المرة دى على حساب الاسرة ومش هيتكلف كتير 20 جنيه بس، للاطمئنان على صحة أبناءنا".

وأشار إلى شكوى مستشفى بهية حول وجود حالات الانتظار لعلاج سرطان الثدى لحوالى 13 الف حالة، وأكمل:" قلنا نتصدى كدولة وفحص السيدات للتوعية".

وأردف: "مفيش رئيس فى مكاني يتناول المسائل كده خالص..الرئيس يتكلم فى الحلو بس".