فيديو.. زحام بكوبرى أكتوبر للقادم من مدينة نصر والمتجه للمهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر زحام وتكدس للسيارات في الاتجاه للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين.

ويشهد الكوبري في هذا الاتجاه كثافات تقل وتنخفض في بعض الأماكن، حيث تزيد الكثافات من بداية طلعة الكوبري من مدينة نصر، وتستمر حتى "نازلة التحرير"، فيما تنخفض هذه الكثافات بعد ذلك في اتجاه المهندسين والدقي

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