التعليم: بدء تسليم التابلت لأولى ثانوى من الغد وحتى نهاية ديسمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفصول الذكية ليست "كونتينر" على غرار ما توضع بجوار شركات البترول ولكنه فراغ ذكى متعدد الاستخدامات، توضع فى المدارس يحتاج 4 عمال و48 ساعة حتى يكون جاهزا وهيكون زى "الأوتيل" الخمس نجوم والطلبة هتتنافس مين يجلس فيه.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى، أن المدارس الخاصة تستكمل البنية التكنولوجية لأداء الامتحانات الكترونيا داخل مدارسهم فى شهر يناير ومايو.

وأعلن شوقى بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى اعتبارا من الغد، حتى قبل نهاية العام ديسمبر، ورقيا فى يناير المقبل، إلى أن يعتادوا العمل على التابلت ولكن بنفس نمط الأسئلة الجديدة. وأضاف شوقى: "سيتم عقد امتحان تجريبى بدون درجات مارس المقبل". Advertisements وعن قرار عدم تملك الأجانب أكثر من 20% بالمدارس الدولية ، أكد أنه لن يطبق بأثر رجعي. وتابع: "للقادم لن يتملك أكثر من 20% نظرا لأن قانون الشركات يتيح حق الإدارة لمن يمتلك أكثر من 20%. وأضاف أن المستثمرين مرحب بهم، وأى شخص يرغب فى الاستثمار بنسبة أكبر منها عن طريق حيثيات يتم التحقق منها مع قدر من الانضباط.

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