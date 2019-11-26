شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى بورسعيد وسيناء بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسى: إجراء 300 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه خلال عام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص الدول المصرية فى هذه المرحلة على التركيز على قطاعى الصحة والتعليم.

السيسى لأهالى بورسعيد: أتمنى حدوث نقلة فى العلاج بعد تدشين التأمين الصحى

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمشاركين فى المشروعات التى تم افتتاحها اليوم، قائلا: "كل التحية والتقدير لكل اللى شاركوا فى المشروعات اللى افتتحناها النهاردة سواء من القوات المسلحة أو الحكومة وكل الشركات العاملة".

وزير المالية: متوسط تكلفة المواطن الواحد فى التأمين الصحى الشامل 6 آلاف جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يلبى طموحات الشعب المصرى فى مستوى الجودة الطبية، حيث يغطى الاسرة المصرية بالكامل، والتغطية على مدار الفترة الزمنية المقدرة.

مصادر: تعديل وزارى محدود خلال أيام.. وأصحاب كفاءات ينضمون للحكومة الجديدة

علم ”الخليج 365” أن القائمة النهائية للمرشحين بالتعديل الوزارى المرتقب سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لمراجعتها قبل عرضها على البرلمان، وذلك بعد أن اعتمدت الجهات المعنية أسماء المرشحين.

"الصحة العالمية" مهنئة مصر بمنظومة التأمين الصحى: تكتبون فصلا جديدا بالتاريخ

هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى بانطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

فيديو.. وزير الإسكان: تنفيذ 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بسيناء بـ39 مليار جنيه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء، ومنها مشروع محور 30 يونيو، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مدن الجيل الرابع الجديدة الجارى تنفيذها، ترتبط بشبكة متكاملة من الطرق القومية، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية.

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فيديو.. زحام بكوبرى أكتوبر للقادم من مدينة نصر والمتجه للمهندسين

شهد كوبرى 6 أكتوبر زحام وتكدس للسيارات في الاتجاه للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين.

ويشهد الكوبري في هذا الاتجاه كثافات تقل وتنخفض في بعض الأماكن، حيث تزيد الكثافات من بداية طلعة الكوبري من مدينة نصر، وتستمر حتى "نازلة التحرير"، فيما تنخفض هذه الكثافات بعد ذلك في اتجاه المهندسين والدقي

وزيرة الصحة تستعرض أمام الرئيس استراتيجية الدولة فى القطاع الصحى والتأمين الجديد

استعرضت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استراتيجية الدولة فى القطاع الصحى، ومراحل تطبيق عملية التأمين الصحى الشامل، موضحة أن التأمين الصحى الشامل هو إصلاح طبى يستهدف تقليل نفقات المصريين على العلاج.

شاهد.. مجدى يعقوب بجوار الرئيس السيسى فى افتتاح مشروعات ببورسعيد وسيناء

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من رجال الدولة والوزراء.

وخلال فعاليات حفل الافتتاح، ظهر جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسى.

1300 مواطن يحملون تطبيق "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" فى أول يوم لإطلاقه

أكد المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن هناك ما يقرب من 1300 مواطن من مختلف أنحاء الجمهورية قاموا بتحميل التطبيق المجانى الجديد "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" فى أول يوم له بعد إطلاقه صباح اليوم.

تعرف على طرق اختيار محافظ البنك المركزى والتجديد له وفقا للدستور والقانون

بالتزامن مع التجديد لـ طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، ينشر الخليج 365 المواد الدستورية والقانونية التى يتم الاعتماد عليها فى تعيين محافظ البنك المركزى والتجديد له.

السيسى: إنشاء مزارع سمكية على مساحة 19 ألف فدان شرق بورسعيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتم عمل 19 ألف فدان من أفضل المزارع السمكية فى العالم بمنطقة شرق بورسعيد.