شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أولى ثانوى تؤدى امتحان يناير المقبل ورقيا بنفس أسلوب التقييم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مؤتمر صحفى، أن دفعة أولى ثانوى يؤدون امتحان يناير ورقيا حتى يتم تدريبهم على التابلت وبنفس التقييم الجديد ويعقد لهم امتحان تجريبى فى مارس وامتحان مايو المقبل سيكون إلكترونيا لدفعة أولى ثانوى.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب النظاميين فى الصف الثانى الثانوى ونسبتهم 95% موجودين فى المدارس الحكومية والخاصة يؤدون الامتحان الكترونيا، والصف الثانى الثانوى يؤدون الامتحان فى مدارسهم، أما طلاب الصف الأول الثانوى سوف يتسلمون التابلت قبل نهاية ديسمبر بنسبة 90%.
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