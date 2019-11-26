شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف محاولات قطر قتل المهندس المصرى على سالم بعد احتجازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر محاولات قطر لقتل المهندس المصرى على سالم، والمعتقل من قبل تنظيم الحمدين، إذ أنه تم إجراء المحاكمة السرية له، فى ظل ظروف غير آدمية، وفى ظل تردى شديد لحالته الصحية.

وأكدت قطريليكس، المحسوبة على المعارضة القطرية، أنه تم عقد جلسة سرية طارئة لمحاكمته فى السابع من نوفمبر، دون إخبار أسرته.

كما كشفت عن أن المهندس المصرى المحتجز، حضر الجلسة وهو فى حالة صحية متردية، إذ طلب سالم من المحكمة عرضه على طبيب ونقله إلى المستشفى، ورفضت المحكمة طلب سالم بالانتقال إلى مستشفى متجاهلة حالته الصحية.

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وأكدت المصادر أن المحكمة اكتفت بتأجيل القضية للشهر المقبل دون النظر لمعاناة المهندس المصرى، وفقا لقطريليكس، هذا وطالبت زوجة المهندس المحتجز، المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياته.

هذا وتقدم المحامى بالنقض ياسر فتحى، الممثل القانونى لأسرة المهندس على محمد سالم، المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى منظمة العفو الدولية، طالبت فيها بالتدخل العاجل لدى السلطات القطرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوقه القانونية، والسماح له بالتواصل مع المحامين والأطباء، وأسرته، وضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الانفرادى ،وإجراء محاكمة عادلة ومنصفة، وقانونية، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.