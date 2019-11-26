"نقل الكهرباء": إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة لتأمين التغذية بتوشكى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم، عقد مشروع إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة، مع الاتحاد المكون من شركة Hyosung وشركة TBEA HENGYANG Transformer وشركةTBEA ZONFA high voltage switchgear لتأمين التغذية الكهربائية بمنطقتي توشكى والعوينات.

وقالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة (جهد 220 / 66 / 22 ك.ف.سعة ( 2× 175+2x40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز(GIS) بنظام تسليم مفتاح، مشيرة إلى أن الشركة قامت بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتعاقد في وقت قياسي لتنفيذ المشروع .

وأضافت إن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 307 ملايين جنيه مصري، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وهذا في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.​