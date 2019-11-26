وزير الإسكان: تنفيذ 292 مشروعاً لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بتكلفة 39 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال وزير الإسكان عاصم الجزار إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو متر منها 716 كيلو متر داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه.

وأضاف الجزار أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو متر طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هى محور بني مزار البويطي ومحور ديروط الفرافرة ومحور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو متر طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه.

وقام الجزار باستعراض محور 30 يونيو، قائلا: هذا المحور يمثل أهمية كبرى لأنه يلعب العديد من الأدوار على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وبالنسبة للمستوى القومي يعزز الترابط بين 4 من أقاليم مصر التنموية من بينها (إقليم قناة السويس وإقليم الدلتا وإقليم البحر الأحمر).

وأوضح أن هذا المحور يعمل على المساهمة في زيادة المعمور المصري بما يوفر خلق فرص تنموية جديدة وإعادة توزيع السكان بشكل متوازن ويعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي للموارد وتحقيق الترابط بين المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومحور تنمية قناة السويس وملء الفجوة التنموية والعمرانية في المنطقة بين شرق الدلتا وغرب القناة، ويساهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة لسيناء والتي تعتمد على نقل وربط فرص التنمية من غرب القناة إلى شرقها وانطلاق التنمية في سيناء من الغرب إلى الشرق .

Advertisements

وأشار إلى أن المحور يعمل أيضا على تنشيط حركة التجارة الداخلية بالإقليم عن طريق ربط نطاق التنمية الشمالي والجنوبي لمحور قناة السويس مع بعضها البعض وتعزيز الترابط والاتصال بين موانىء البحر الأحمر (العين السخنة والأدبية والسويس) والبحر المتوسط موانئ (العريش، شرق بورسعيد، بورسعيد، دمياط، والإسكندرية)، لافتا إلى أن محور 30 يونيو يلتقي بالطريق الدولي الساحلي الذي يربط الثلاثة موانئ بالبحر الأحمر بالخمسة موانىء المتواجدة على البحر المتوسط وذلك يضاعف القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية المنتجة في الإقليم .

وأوضح الجزار أنه على المستوى المحلي يعمل المحور على تقليل زمن الرحلة بين مدن القناة بعضها البعض واتصالها بالقاهرة ويعمل على زيادة معدل الأمان وتقليل نسب الحوادث حيث أن الطرق التي كانت تؤدي إلى هذا المكان كانت يشوبها الكثير من الحوادث، لافتا إلى أنه يتم تخطيط جانبي المحور لمسافة 10 كيلو في كل اتجاه وهذا يحقق ميزة تنافسية للأراضي حول المحور ويعظم من قيمتها الاقتصادية ويخلق فرصا تنموية جديدة على جانبي المحور ترتبط بمحاور الحركة العمودية حيث يوجد 6 محاور عمودية تدخل على محور 30 يونيو في صورة كباري تقطعه عموديا.

وأشار إلى أن محور 30 يونيو مكون من قطاعين القطاع الشمالي تقوم به وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير بطول 100 كيلو متر بتكلفة 5.2 مليار جنيه، والقطاع الجنوبي تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 110 كيلو مترات بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

وأوضح أنه يوجد على هذا المحور 6 كباري عمودية وهناك 14 كوبري رئيسي في اتجاه المحور و24 نفق مشاة وسيارات بالإضافة إلى 2 نفق للمشاة وهناك 400 عمود إنارة طاقة شمسية على الكباري على المحور، و2 محطة تحصيل لتأمين الطريق، مبينا أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لإطلاق أسماء الشهداء على أهم الأعمال الصناعية الموجودة على المحور منها كوبري الشهيد رائد محمد أحمد محمد إسماعيل، وكوبري الملازم أول محمد عادل فؤاد عبد الله.

واختتم الوزير حديثه قائلا "إنه اشترك في تنفيذ المحور 50 شركة مقاولات متخصصة في مجال الطرق والكباري والتخطيط السطحي، بالإضافة إلى 75 ألف عامل ومهندس و3500 معدة هندسية، وتم في هذا المشروع أعمال 30 مليون متر مكعب ردم، 10.5 مليون متر مكعب حفر، مليون متر مكعب أعمال تكريك، 600 ألف متر مكعب طبقات ردم بالدبش، 60 ألف متر طولي أساسات عميقة، 17 مليون متر مربع أسفلت و200 نقطة رصد الهبوط الانضغاطي للقطاع الشمالي.​