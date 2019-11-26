ضبط أبطال فيديو التعدي على طالبة بمدرسة شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة داخل مدرسة السلام التجارية بنات، الكائنة بميدان المبيضة بشارع جسر البحر دائرة القسم، والتعدي على إحدى الطالبات داخل المدرسة، وتواجد أحد الأشخاص وبصحبته كلب داخل فناء المدرسة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، وجمع المعلومات أمكن التوصل للمجني عليها وتدعى "ن.ا" طالبة بالصف الثاني الثانوي مصابة بكدمات بالزراع الأيمن والظهر، بسؤالها قررت بأنها حدثت مشادة كلامية بينها وبين المدعوة "ز.م" طالبة بذات المدرسة حال تواجدهما بالمدرسة، قامت علي أثرها الأخيرة باستدعاء أهليتها كل من "ر." ربة منزل والدة المشكو في حقها، "س.س" ربة منزل شقيقة الثانية، "ا.س" مبلط، شقيق الثانية والثالثة، وقاموا بالتعدي عليها بالضرب حال خروجها من المدرسة محدثين إصابتها المشار إليها.

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وتمكن الرواد معتز زايد ومحمد مصطفى وطارق مدحت وسعد محمد ضباط مباحث القسم، من ضبط المشكو في حقهم وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بتكثيف التحريات ومن خلال فحص مقطع الفيديو أمكن تحديد هوية الشخص حائز الكلب وتبين أنه يدعى "ش.م" سائق توك توك أمكن ضبطه وبمواجهته قرر بتصادف مروره أمام المدرسة حال حدوث المشاجرة ودخوله المدرسة بصحبته الكلب المشار إليه لاستطلاع الأمر ونفى صلته بطرفي المشاجرة أو تعديه على المجني عليها، وبسؤال المجني عليها أيدت ما جاء بأقوال الأخير.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير قطاع الشمال، والعقيد أحمد حمدي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.