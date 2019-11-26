محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على شخصين حال قيامهما بعرض لوحة تحمل نقوش فرعونية للبيع، يشتبه في أثريتها. كانت معلومات وتحريات الإدارة أفادت بقيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان)، بحيازة قطعة أثرية بغرض الإتجار وعرضها على العُملاء مقابل مبالغ مالية كبيرة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته (لوحة من الحجر الأسود منقوش عليها بعض الرسومات الفرعونية) داخل سيارة قيادة شخص آخر مقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة . بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل بيعها.. ضبط شخصين بحوزتهما لوحة أثرية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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