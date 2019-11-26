مرور القاهرة يرفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التي قادها العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث مرور القاهرة، والرواد فتحي عمران وعلي موسى، ومحمد كمال، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.